У Луцьку четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу





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Чотирьом військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному.



Загальна сума матеріальної допомоги – 20 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу від Луцької міської ради.Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 23 червня 2020 року.Чотирьом військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному.Загальна сума матеріальної допомоги – 20 тисяч гривень.

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