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У Луцьку четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу

У Луцьку четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу
Четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу від Луцької міської ради.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 23 червня 2020 року.

Чотирьом військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному.

Загальна сума матеріальної допомоги – 20 тисяч гривень.

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Теги: військовослужбовці, грошова допомога, Луцька міська рада
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