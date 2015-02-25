У Луцьку четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу
Сьогодні, 03:43
Четверо військовослужбовців отримають одноразову матеріальну допомогу від Луцької міської ради.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 23 червня 2020 року.
Чотирьом військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному.
Загальна сума матеріальної допомоги – 20 тисяч гривень.
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Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 23 червня 2020 року.
Чотирьом військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному.
Загальна сума матеріальної допомоги – 20 тисяч гривень.
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