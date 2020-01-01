Сексуальну освіту підлітків мають забезпечити батьки, школа і держава, – луцька лікарка-гінеколог

Іванна Цюх переконана, що для того, аби підлітки мали сексуальну освіту, над цим мають працювати і батьки, і школа, і держава.



Про це вона розповіла 23 червня під час онлайн-розмови «Свідоме батьківство: як говорити з дітьми про ЦЕ?», пише Андрій Покровський.



Модераторка та співкоординаторка проєкту Галина Падалко поцікавилася у спікерки, хто має взяти відповідальність за сексуальну освіту дітей.



«Передусім, як на мене, відповідальність лягає на батьків. Тому, що, мені здається, якщо ми вже взяли на себе таку відповідальність як народжувати чи всиновлювати діток, значить, що ми все таки повинні максимально відповідати за їхнє благополуччя, і фізичне, і моральне, і ментальне. Звісно, що ми не можемо підстелити руки, передбачити всі випробування, які є на шляху в наших дітей, але ми все таки повинні намагатися допомогти і трошки уберегти від певних проблем, які можуть з’являтися у різних ситуаціях», – відповіла Іванна Цюх.



На другому місці відповідальність, на думку лікарки, ділить школа та держава.



«Чому школа і держава? Це сумісно, адже у школі сам вчитель не є настільки компетентний, щоб мати до кожної дитини підхід, зацікавити і пояснити, як вчиняти. Тому, мені здається, що це мають бути державні програми, які мають писатися не лише педагогом чи духівником однієї конфесії/напрямку чи суто психологом. Тобто тут, як на мене, має працювати ціла команда експертів, які будуть чітко продумувати, як писати програму сексуальної освіти для дітей в певних періодах», – пояснила лікарка-гінеколог.



Також додала, що статеве дозрівання – це певний період, роки і вони мать хвилеподібний характер. Тобто дитина може бути і в 10 років статево дозрілою.



«Хлопчики і в 9 років можуть дозрівати. Але, я вважаю, що це не той рівень дозрівання, як у 16 років і не обов’язково їм розповідати в 9 років про те, що має бути в 16. Крім того, батьки не всі є обізнані в цих питаннях, є типи людей, різні характери, багато соромляться про це говорити навіть між собою», – додала лікарка.



І підкреслила, що задача має бути розділена спочатку на батьків, а в подальшому на державу, яка ще крім того має це й фінансувати і долучати медіа, інших спеціалістів.



«Це має бути досконало продумано. Мені здається, що в нас такого немає. Я не чула від своєї дочки, якій 16 років, щоб щось вона цікаве чи з захопленням розказувала про такі речі, почуті в школі», – підсумувала лікарка-гінеколог луцького медичного центру «Клініка лікаря Цюха» Іванна Цюх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарка-гінеколог луцького медичного центру «Клініка лікаря Цюха»переконана, що для того, аби підлітки мали сексуальну освіту, над цим мають працювати і батьки, і школа, і держава.Про це вона розповіла 23 червня під час онлайн-розмови «Свідоме батьківство: як говорити з дітьми про ЦЕ?», пише ІА «Конкурент» . Захід відбувся у рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єМодераторка та співкоординаторка проєктупоцікавилася у спікерки, хто має взяти відповідальність за сексуальну освіту дітей.«Передусім, як на мене, відповідальність лягає на батьків. Тому, що, мені здається, якщо ми вже взяли на себе таку відповідальність як народжувати чи всиновлювати діток, значить, що ми все таки повинні максимально відповідати за їхнє благополуччя, і фізичне, і моральне, і ментальне. Звісно, що ми не можемо підстелити руки, передбачити всі випробування, які є на шляху в наших дітей, але ми все таки повинні намагатися допомогти і трошки уберегти від певних проблем, які можуть з’являтися у різних ситуаціях», – відповіла Іванна Цюх.На другому місці відповідальність, на думку лікарки, ділить школа та держава.«Чому школа і держава? Це сумісно, адже у школі сам вчитель не є настільки компетентний, щоб мати до кожної дитини підхід, зацікавити і пояснити, як вчиняти. Тому, мені здається, що це мають бути державні програми, які мають писатися не лише педагогом чи духівником однієї конфесії/напрямку чи суто психологом. Тобто тут, як на мене, має працювати ціла команда експертів, які будуть чітко продумувати, як писати програму сексуальної освіти для дітей в певних періодах», – пояснила лікарка-гінеколог.Також додала, що статеве дозрівання – це певний період, роки і вони мать хвилеподібний характер. Тобто дитина може бути і в 10 років статево дозрілою.«Хлопчики і в 9 років можуть дозрівати. Але, я вважаю, що це не той рівень дозрівання, як у 16 років і не обов’язково їм розповідати в 9 років про те, що має бути в 16. Крім того, батьки не всі є обізнані в цих питаннях, є типи людей, різні характери, багато соромляться про це говорити навіть між собою», – додала лікарка.І підкреслила, що задача має бути розділена спочатку на батьків, а в подальшому на державу, яка ще крім того має це й фінансувати і долучати медіа, інших спеціалістів.«Це має бути досконало продумано. Мені здається, що в нас такого немає. Я не чула від своєї дочки, якій 16 років, щоб щось вона цікаве чи з захопленням розказувала про такі речі, почуті в школі», – підсумувала лікарка-гінеколог луцького медичного центру «Клініка лікаря Цюха» Іванна Цюх.

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