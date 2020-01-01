Лабораторний центр Волині придбав обладнання для тестів на коронавірус





Про це у відповіді на інформаційний запит



За державні кошти придбали ампліфікатор вартістю 820 тисяч гривень. Завдяки йому можна щоденно робити від 96 досліджень біоматеріалів, щоб виявити коронавірус.



За 131 тисячу гривень придбали допоміжні витратні матеріали (пробірки, наконечники).



Під час брифінгу 24 червня керівниця Волинського лабораторного центру Наталія Янко повідомила, що обладнання почали використовувати. Завдяки цьому, а також залученню додаткових працівників, кількість тестувань на коронавірус зросла.



«Якщо раніше ми виконували 150-200 тестувань, то зараз робимо понад 400 досліджень на добу», – сказала Янко.



З її слів, завдяки тому, що більшість медзакладів області проводять ІФА-тестування, зменшилась потреба у ПЛР-тестуванні.



Якщо раніше щоденно привозили по 500-600 зразків на ПЛР-дослідження, то зараз – 300-400.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний лабораторний центр придбав обладнання, на якому проводять дослідження на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).Про це у відповіді на інформаційний запит «Район.Медицина» повідомили у медзакладі.За державні кошти придбали ампліфікатор вартістю 820 тисяч гривень. Завдяки йому можна щоденно робити від 96 досліджень біоматеріалів, щоб виявити коронавірус.За 131 тисячу гривень придбали допоміжні витратні матеріали (пробірки, наконечники).Під час брифінгу 24 червня керівниця Волинського лабораторного центруповідомила, що обладнання почали використовувати. Завдяки цьому, а також залученню додаткових працівників, кількість тестувань на коронавірус зросла.«Якщо раніше ми виконували 150-200 тестувань, то зараз робимо понад 400 досліджень на добу», – сказала Янко.З її слів, завдяки тому, що більшість медзакладів області проводять ІФА-тестування, зменшилась потреба у ПЛР-тестуванні.Якщо раніше щоденно привозили по 500-600 зразків на ПЛР-дослідження, то зараз – 300-400.

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