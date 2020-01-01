вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заняття з музики проводили на вулиці, – у луцькому дитсадку прокоментували випадок коронавірусу

Заняття з музики проводили на вулиці, – у луцькому дитсадку прокоментували випадок коронавірусу
Уроки музики у луцькому дитсадку №36, де захворіла музична викладачка проводили на відкритому повітрі.

Про це Суспільному розповіла методистка закладу Світлана Скопюк.

У дитячий садок сьогодні прийшло 25 вихованців. Діти чотирьох вікових груп. Їм щодня міряють температуру й стежать за станом здоров’я, каже методистка ДНЗ.

Нагадаємо, про випадок коронавірусу у музичної викладачки ДНЗ розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

За даними керівниці міського управління освіти, хвора на коронавірус працівниця була у відпустці з 12 червня. Нині вона – на самоізоляції вдома.

"Були підозри ще в 2 людей, але тести показали негативний результат і я послуговуюся думкою лікарів, що в цей час є інші хвороби, вони ж нікуди не ділися", - розповіла Зіновія Лещенко.

Зі слів начальниці міського управління освіти, керівництво міста прийняло рішення не закривати дитячі садки.

"Спілкувалися з лабораторним центром і працівниками і нам сказали, щоб заклади функціонували, тобто, дали дозвіл на функціонування закладів. Будемо, єдине, що створювати безпечні умови, аби унеможливити зараження інших", - сказала Зіновія Лещенко.

Наразі Луцьк – єдине місто в області, де не зачинили дитсадки через посилення карантину.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадок, коронавірус, музкерівник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний лучанин на Mitsubishi тікав від патрульних, потім покинув авто і сказав, що вийшов на пробіжку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:03
Заняття з музики проводили на вулиці, – у луцькому дитсадку прокоментували випадок коронавірусу
Сьогодні, 21:54
«Я дав перед Богом обіцянку допомагати таким же хворим. Я уже це роблю», – онкохворий лучанин
Сьогодні, 21:39
Сексуальну освіту підлітків мають забезпечити батьки, школа і держава, – луцька лікарка-гінеколог
Сьогодні, 21:02
Судитимуть двох волинян, які тицяли хабар поліцейським
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку
Сьогодні, 13:27
Повідомили про інфікування коронавірусом працівниці дитсадка №37 у Луцьку Повідомили про інфікування коронавірусом працівниці дитсадка №37 у Луцьку
Сьогодні, 16:33
Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть
Сьогодні, 16:00
На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок
10 червень, 07:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 1
П'яний лучанин на Mitsubishi тікав від патрульних, потім покинув авто і сказав, що вийшов на пробіжку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:03
 0
Заняття з музики проводили на вулиці, – у луцькому дитсадку прокоментували випадок коронавірусу
Сьогодні, 21:54
 0
«Я дав перед Богом обіцянку допомагати таким же хворим. Я уже це роблю», – онкохворий лучанин
Сьогодні, 21:39
 0
Сексуальну освіту підлітків мають забезпечити батьки, школа і держава, – луцька лікарка-гінеколог
Сьогодні, 21:02
 0
Медіа
відео
1/8