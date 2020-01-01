Заняття з музики проводили на вулиці, – у луцькому дитсадку прокоментували випадок коронавірусу





Про це Світлана Скопюк.



У дитячий садок сьогодні прийшло 25 вихованців. Діти чотирьох вікових груп. Їм щодня міряють температуру й стежать за станом здоров’я, каже методистка ДНЗ.



Нагадаємо, про Наталія Янко.



За даними керівниці міського управління освіти, хвора на коронавірус працівниця була у відпустці з 12 червня. Нині вона – на самоізоляції вдома.



"Були підозри ще в 2 людей, але тести показали негативний результат і я послуговуюся думкою лікарів, що в цей час є інші хвороби, вони ж нікуди не ділися", - розповіла Зіновія Лещенко.



Зі слів начальниці міського управління освіти, керівництво міста прийняло рішення не закривати дитячі садки.



"Спілкувалися з лабораторним центром і працівниками і нам сказали, щоб заклади функціонували, тобто, дали дозвіл на функціонування закладів. Будемо, єдине, що створювати безпечні умови, аби унеможливити зараження інших", - сказала Зіновія Лещенко.



Наразі Луцьк – єдине місто в області, де не зачинили дитсадки через посилення карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уроки музики у луцькому дитсадку №36, де захворіла музична викладачка проводили на відкритому повітрі.Про це Суспільному розповіла методистка закладуУ дитячий садок сьогодні прийшло 25 вихованців. Діти чотирьох вікових груп. Їм щодня міряють температуру й стежать за станом здоров’я, каже методистка ДНЗ.Нагадаємо, про випадок коронавірусу у музичної викладачки ДНЗ розповіла головна санітарна лікарка областіЗа даними керівниці міського управління освіти, хвора на коронавірус працівниця була у відпустці з 12 червня. Нині вона – на самоізоляції вдома."Були підозри ще в 2 людей, але тести показали негативний результат і я послуговуюся думкою лікарів, що в цей час є інші хвороби, вони ж нікуди не ділися", - розповілаЗі слів начальниці міського управління освіти, керівництво міста прийняло рішення не закривати дитячі садки."Спілкувалися з лабораторним центром і працівниками і нам сказали, щоб заклади функціонували, тобто, дали дозвіл на функціонування закладів. Будемо, єдине, що створювати безпечні умови, аби унеможливити зараження інших", - сказала Зіновія Лещенко.Наразі Луцьк – єдине місто в області, де не зачинили дитсадки через посилення карантину.

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