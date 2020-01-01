25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка Валентина Куць (на фото).
Також день народження святкують бізнесмен Олег Чернецький та волинський фотограф Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Андріїв, Ганн, Арсеніїв, Іванів, Петрів, Степанів.
25 червня відзначають День митної служби України.
Цього дня 25 червня 1941 року німці окупували Луцьк і Любомль.
У цей день 1991-го Волинський облвиконком прийняв рішення про передачу приміщення костелу святих Петра і Павла в користування віруючих римсько-католицької церкви міста Луцька.
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Також день народження святкують бізнесмен Олег Чернецький та волинський фотограф Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Андріїв, Ганн, Арсеніїв, Іванів, Петрів, Степанів.
25 червня відзначають День митної служби України.
Цього дня 25 червня 1941 року німці окупували Луцьк і Любомль.
У цей день 1991-го Волинський облвиконком прийняв рішення про передачу приміщення костелу святих Петра і Павла в користування віруючих римсько-католицької церкви міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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