В Україні збільшать максимальний розмір допомоги з безробіття – коли і на скільки





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"Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2102 гривень, а з 1 липня зросте до 2197 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше - 8788 гривень за місяць", - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.



Що ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін.



У службі зайнятості нагадали, що на період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 до 1000 гривень.



Зазначається, що мінімальний розмір допомоги з безробіття встановлюється для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 липня за законом про держбюджет на 2020 рік збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум, від якого залежить, зокрема, розмір максимальної допомоги з безробіття.Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ)."Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2102 гривень, а з 1 липня зросте до 2197 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше - 8788 гривень за місяць", - зауважив директор Київського міського центру зайнятостіЩо ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін.У службі зайнятості нагадали, що на період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 до 1000 гривень.Зазначається, що мінімальний розмір допомоги з безробіття встановлюється для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців).

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