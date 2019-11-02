Небайдужі волиняни зібрали та відправили продукти бійцям на передову. ВІДЕО





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З ініціативи голови Ковельської районної ради Андрія Броїла було організовано збір допомоги військовослужбовцям, які несуть службу на сході України. Небайдужі мешканці села Любитів та селища Люблинець із задоволенням долучилися до акції. Зібрані продукти харчування, консервація були доправлені в зону ООС.



"Висловлюємо щиру вдячність всім, хто долучився до цієї акції та особисто головам Любитівської сільської ради Віктору Павлову та Люблинецької селищної ради Наталії Сіховській", – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Ковельщини зібрали допомогу для військовослужбовців, які несуть службу на сході України.Про це повідомляє Ковельська районна рада З ініціативи голови Ковельської районної радибуло організовано збір допомоги військовослужбовцям, які несуть службу на сході України. Небайдужі мешканці села Любитів та селища Люблинець із задоволенням долучилися до акції. Зібрані продукти харчування, консервація були доправлені в зону ООС."Висловлюємо щиру вдячність всім, хто долучився до цієї акції та особисто головам Любитівської сільської радита Люблинецької селищної ради", – йдеться у дописі.

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