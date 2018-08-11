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У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО

У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО
Каналізаційні стоки затопили навколишні будинки і люди просять допомоги у міської влади, повідомляє Ковель медіа.

Про це 24 червня, написала у facebook ковельчанка Тетяна Міщанчук.

"Жителі вулиці Грибоєдова звертаються до можновладців міста Ковеля за допомогою в вирішенні проблеми з підтопленням. Виведена міська каналізація постійно виходить з берегів і підтоплює навколишні будинки. Встановлений для відкачування насос не справляється з кількістю води, яка прибуває. Чекаємо Вашої допомоги",– пише вона.

У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО
У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО
У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО
У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО
У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО
У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО

Дописувачі facebook повідомляють, що подібна ситуація у Ковелі і на вулиці Липинського.

У Ковелі приватні подвір’я підтоплює міська каналізація. ФОТО

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Теги: Ковель, підтоплення, каналізація
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