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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – майже 1000 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 69

В Україні – майже 1000 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 69
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 994 осіб, зафіксували 16 летальних випадків, 349 українці одужали.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 25 червня.

Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (204), Одеській (95) та Рівненській областях (84) та місті Києві (85).

На Волині за попередню добу зареєстрували 69 нових випадків хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 25 червня становить 2024 людини. Одужали 605 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 57 людей.Тобто летальних випадків за останню добу не зафіксували.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 40 008 осіб, з них 17 758 одужали, летальних випадків — 1067.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика, РНБО, дані
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