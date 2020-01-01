В Україні – майже 1000 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 69





Про це свідчать



Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (204), Одеській (95) та Рівненській областях (84) та місті Києві (85).



На Волині за попередню добу зареєстрували 69 нових випадків хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 25 червня становить 2024 людини. Одужали 605 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 57 людей.Тобто летальних випадків за останню добу не зафіксували.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 40 008 осіб, з них 17 758 одужали, летальних випадків — 1067.

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