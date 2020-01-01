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Курс валют у Луцьку на 25 червня

Курс валют у Луцьку на 25 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 26.73.

Євро при купівлі становить – 29.80, продажу – 30.00.

Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.69.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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