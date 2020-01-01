На Волині злодій викрав із вузькоколійки рейки





Таким чином він наніс збитків на суму 631 гривню Стоянівському торфобрикетному заводу, - пише газета



Особу крадія горохівські поліцейські встановили. Ним виявився 44-річний житель цього ж села.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ржищів Горохівського району злодій украв із вузькоколійки дві рейки довжиною по 8 метрів.Таким чином він наніс збитків на суму 631 гривню Стоянівському торфобрикетному заводу, - пише газета Волинь-нова. Особу крадія горохівські поліцейські встановили. Ним виявився 44-річний житель цього ж села.

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