На Волині злодій викрав із вузькоколійки рейки
Сьогодні, 09:18
У селі Ржищів Горохівського району злодій украв із вузькоколійки дві рейки довжиною по 8 метрів.
Таким чином він наніс збитків на суму 631 гривню Стоянівському торфобрикетному заводу, - пише газета Волинь-нова.
Особу крадія горохівські поліцейські встановили. Ним виявився 44-річний житель цього ж села.
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Таким чином він наніс збитків на суму 631 гривню Стоянівському торфобрикетному заводу, - пише газета Волинь-нова.
Особу крадія горохівські поліцейські встановили. Ним виявився 44-річний житель цього ж села.
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