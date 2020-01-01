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На Волині злодій викрав із вузькоколійки рейки

На Волині злодій викрав із вузькоколійки рейки
У селі Ржищів Горохівського району злодій украв із вузькоколійки дві рейки довжиною по 8 метрів.

Таким чином він наніс збитків на суму 631 гривню Стоянівському торфобрикетному заводу, - пише газета Волинь-нова.

Особу крадія горохівські поліцейські встановили. Ним виявився 44-річний житель цього ж села.

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Теги: злодій, рейки, крадіжка
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