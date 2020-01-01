На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 09:29
На перехресті вулиць Кравчука і Гордіюк у Луцьку трапилася аварія за участю чотирьох автомобілів.
Авто зіткнулися на світлофорі приблизно о 8:30 ранку сьогодні, 25 червня. Про це повідомляє Суспільне.
Легковики суттєво пошкоджені. На місце аварії приїхала «швидка». Одному із учасників ДТП надають допомогу.
Фото: Роман Ващук
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Авто зіткнулися на світлофорі приблизно о 8:30 ранку сьогодні, 25 червня. Про це повідомляє Суспільне.
Легковики суттєво пошкоджені. На місце аварії приїхала «швидка». Одному із учасників ДТП надають допомогу.
Фото: Роман Ващук
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