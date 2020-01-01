вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО

На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО
На перехресті вулиць Кравчука і Гордіюк у Луцьку трапилася аварія за участю чотирьох автомобілів.

Авто зіткнулися на світлофорі приблизно о 8:30 ранку сьогодні, 25 червня. Про це повідомляє Суспільне.

Легковики суттєво пошкоджені. На місце аварії приїхала «швидка». Одному із учасників ДТП надають допомогу.

На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО
На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО
На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО
На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО


Фото: Роман Ващук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Черкасах батько врятував сина з води, а сам потонув
Сьогодні, 10:02
26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах
Сьогодні, 09:37
На перехресті у Луцьку трапилася ДТП за участю чотирьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 09:29
На Волині злодій викрав із вузькоколійки рейки
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 25 червня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом
04 червень, 16:56
У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
04 червень, 15:37
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
03 червень, 10:42
Помер 24-річний мотоцикліст, якого збив легковик у Луцьку Помер 24-річний мотоцикліст, якого збив легковик у Луцьку
01 червень, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
24 червень, 15:31
 1
На території заповідного урочища на Волині чоловік незаконно ловив рибу сіткою
Сьогодні, 10:30
 0
Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море
Сьогодні, 10:25
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня
Сьогодні, 10:06
 0
У Черкасах батько врятував сина з води, а сам потонув
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8