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26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах

26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах
25 червня волинські рятувальники вирушили на допомогу людям, які потерпають від наслідків негоди у Карпатському регіоні.

До складу зведеного загону увійшли аварійно-рятувальний загон спеціального призначення, 1-го державний пожежно-рятувальний загон, Ковельський міськрайонний відділ, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

26 чоловік особового складу загону забезпечили медичними аптечками, робочим одягом, костюмами, рятувальними жилетами та взуттям для роботи на підтоплених територіях, та продуктами харчування з розрахунку на 3 доби. Техніка та спеціальні засоби (3 одиниці техніки, 6 мотопомп, 2 плавзасоби та 2 дизель-генератори) повністю укомплектовані для виконання завдань за призначенням з ліквідації наслідків негоди.

26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах
26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах
26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах

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Теги: рятувальники, Карпати, допомога, Волинь
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