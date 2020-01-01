26 волинських рятувальників вирушили на ліквідацію наслідків негоди у Карпатах
Сьогодні, 09:37
25 червня волинські рятувальники вирушили на допомогу людям, які потерпають від наслідків негоди у Карпатському регіоні.
До складу зведеного загону увійшли аварійно-рятувальний загон спеціального призначення, 1-го державний пожежно-рятувальний загон, Ковельський міськрайонний відділ, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
26 чоловік особового складу загону забезпечили медичними аптечками, робочим одягом, костюмами, рятувальними жилетами та взуттям для роботи на підтоплених територіях, та продуктами харчування з розрахунку на 3 доби. Техніка та спеціальні засоби (3 одиниці техніки, 6 мотопомп, 2 плавзасоби та 2 дизель-генератори) повністю укомплектовані для виконання завдань за призначенням з ліквідації наслідків негоди.
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До складу зведеного загону увійшли аварійно-рятувальний загон спеціального призначення, 1-го державний пожежно-рятувальний загон, Ковельський міськрайонний відділ, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
26 чоловік особового складу загону забезпечили медичними аптечками, робочим одягом, костюмами, рятувальними жилетами та взуттям для роботи на підтоплених територіях, та продуктами харчування з розрахунку на 3 доби. Техніка та спеціальні засоби (3 одиниці техніки, 6 мотопомп, 2 плавзасоби та 2 дизель-генератори) повністю укомплектовані для виконання завдань за призначенням з ліквідації наслідків негоди.
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