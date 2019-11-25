У Черкасах батько врятував сина з води, а сам потонув





Про це повідомляє речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, - пише



Як відомо, 34-річний чоловік разом із 7-річним сином катались на катамарані на пляжі "Живчик".



"Коли батько стрибнув у воду, поштовхом води від стрибка дитину скинуло в Дніпро. Чоловік помітив, що дитина впала і швидко поплив до хлопчика. Він тримав дитину на воді, поки їх з берега не побачили небайдужі та не кинулись на допомогу", - повідомила вона.



Дитину забрали та доправили до берега. У цей час батько зник.



На місце події виїхали дві бригади швидкої допомоги. Також на пляжі працювали фахівці поліції та рятувальники. Хлопчика зі станом після асфіксії та ситуаційною реакцією медики доправили до Черкаської міської дитячої лікарні.



Чоловіка знайшли водолази, він помер.



Головне фото - ілюстративне.

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