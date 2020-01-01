Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня
Сьогодні, 10:06
За останню добу на Волині зареєстрували 69 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 20, Луцький район – 7, Ратнівський район – 16, Ківерцівський район – 8, м.Нововолинськ – 6, Іваничівський район – 1, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 2, Шацький район – 2, Локачинський район – 1, Маневицький район – 1.
Загалом станом на 25 червня в області зареєстровано 2024 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 609 осіб. 57 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 402 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 154 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 308 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 256 випадків, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 193 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 112 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 29 випадків;
• Камінь-Каширський район – 126 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Маневицький район – 75 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 33 випадки;
• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 29 випадків;
• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 20 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 667 осіб, в тому числі за останню добу – 318 осіб.
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Загалом станом на 25 червня в області зареєстровано 2024 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 609 осіб. 57 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 402 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 154 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 308 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 256 випадків, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 193 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 112 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 29 випадків;
• Камінь-Каширський район – 126 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Маневицький район – 75 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 33 випадки;
• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 29 випадків;
• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 20 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 667 осіб, в тому числі за останню добу – 318 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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