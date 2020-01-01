Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня

За останню добу на Волині зареєстрували 69 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 20, Луцький район – 7, Ратнівський район – 16, Ківерцівський район – 8, м.Нововолинськ – 6, Іваничівський район – 1, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 2, Шацький район – 2, Локачинський район – 1, Маневицький район – 1.Загалом станом на 25 червня в області зареєстровано 2024 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 609 осіб. 57 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 402 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Луцький район – 154 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 308 випадків, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 256 випадків, в т.ч. 7 летальних;• Володимир-Волинський район – 193 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 112 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 29 випадків;• Камінь-Каширський район – 126 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Ратнівський район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Маневицький район – 75 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Горохівський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любешівський район – 33 випадки;• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 29 випадків;• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;• Шацький район – 20 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 13 випадків.За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 667 осіб, в тому числі за останню добу – 318 осіб.