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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня
За останню добу на Волині зареєстрували 69 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 20, Луцький район – 7, Ратнівський район – 16, Ківерцівський район – 8, м.Нововолинськ – 6, Іваничівський район – 1, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 2, Шацький район – 2, Локачинський район – 1, Маневицький район – 1.

Загалом станом на 25 червня в області зареєстровано 2024 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 609 осіб. 57 випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 402 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 154 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 308 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 256 випадків, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 193 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 112 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 29 випадків;
• Камінь-Каширський район – 126 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Маневицький район – 75 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 33 випадки;
• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 29 випадків;
• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 20 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків.

За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 667 осіб, в тому числі за останню добу – 318 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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