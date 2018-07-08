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Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море

Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море
У Луцьку скасували рішення про забезпечення відпочинку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства у 2020 році.

Про це йшлося у четвер, 25 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

У зв’язку із різким зростанням кількості нових випадків захворюваності на COVID-19 та продовженням на території України адаптивного карантину до 31 липня виникла потреба у відміні направлення на відпочинок дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства до закладів відпочинку, розташованих на узбережжі Чорного моря в Херсонській, Миколаївській або Одеській областях.

Попереднє рішення, відповідно до якого повинні були охопити відпочинком дітей скасували, аби не допустити спалахи COVID-19.

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Теги: COVID-19, відпочинок, діти, Луцьк
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