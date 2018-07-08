Через епідемію коронавірусу діти з інвалідністю з Луцька не поїдуть на море

У Луцьку скасували рішення про забезпечення відпочинку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства у 2020 році.Про це йшлося у четвер, 25 червня, під час засідання виконкому Луцькради.У зв’язку із різким зростанням кількості нових випадків захворюваності на COVID-19 та продовженням на території України адаптивного карантину до 31 липня виникла потреба у відміні направлення на відпочинок дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства до закладів відпочинку, розташованих на узбережжі Чорного моря в Херсонській, Миколаївській або Одеській областях.Попереднє рішення, відповідно до якого повинні були охопити відпочинком дітей скасували, аби не допустити спалахи COVID-19.