На території заповідного урочища на Волині чоловік незаконно ловив рибу сіткою
Сьогодні, 10:30
На Турському водосховищі Ратнівського району Волинської області на території заповідного урочища «Тур» рибалка-браконьєр ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.
Інцидент зафіксували близько шостої ранку 23 червня. Про це повідомили працівники рибоохоронного патруля.
Завдяки оперативним діям працівників держприкордонслужби та рибпатруля, порушнику не вдалося завдати шкоди рибному господарству. На особу склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства). Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
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Інцидент зафіксували близько шостої ранку 23 червня. Про це повідомили працівники рибоохоронного патруля.
Завдяки оперативним діям працівників держприкордонслужби та рибпатруля, порушнику не вдалося завдати шкоди рибному господарству. На особу склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства). Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
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