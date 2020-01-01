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У МОЗ пояснили, чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою під час карантину

У МОЗ пояснили, чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою під час карантину
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку "Руф'є".

Про це він сказав під час брифінгу 25 червня, - пише Суспільне.

"Проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою", - пояснив Степанов та зазначив, що пройти її зобов'язані всі діти перед школою.

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Щодо проходження медогляду перед навчальним роком, то міністр додав, що у кожного має бути підписана декларація з сімейним лікарем або педіатром, який має оглянути дитину, а також інші лікарі за необхідності (окуліст, кардіолог тощо - ред.).

Він підкреслив, що МОЗ зняло певне обмеження на відвідування лікарів, тож ще є час пройти обстеження.

Раніше Степанов заявляв, що на час дії карантину обов'язковий професійний медогляд скасували.

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Теги: медогляд, школа, карантин
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