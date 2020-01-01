У МОЗ пояснили, чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою під час карантину
Сьогодні, 10:58
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку "Руф'є".
Про це він сказав під час брифінгу 25 червня, - пише Суспільне.
"Проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою", - пояснив Степанов та зазначив, що пройти її зобов'язані всі діти перед школою.
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Щодо проходження медогляду перед навчальним роком, то міністр додав, що у кожного має бути підписана декларація з сімейним лікарем або педіатром, який має оглянути дитину, а також інші лікарі за необхідності (окуліст, кардіолог тощо - ред.).
Він підкреслив, що МОЗ зняло певне обмеження на відвідування лікарів, тож ще є час пройти обстеження.
Раніше Степанов заявляв, що на час дії карантину обов'язковий професійний медогляд скасували.
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Про це він сказав під час брифінгу 25 червня, - пише Суспільне.
"Проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою", - пояснив Степанов та зазначив, що пройти її зобов'язані всі діти перед школою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Українським освітянам дозволили працювати без медогляду
Щодо проходження медогляду перед навчальним роком, то міністр додав, що у кожного має бути підписана декларація з сімейним лікарем або педіатром, який має оглянути дитину, а також інші лікарі за необхідності (окуліст, кардіолог тощо - ред.).
Він підкреслив, що МОЗ зняло певне обмеження на відвідування лікарів, тож ще є час пройти обстеження.
Раніше Степанов заявляв, що на час дії карантину обов'язковий професійний медогляд скасували.
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