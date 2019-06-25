Майже 30 тисяч випускників: у Луцьку підбили підсумки навчального року, розповіли про плани на наступний та ЗНО
Сьогодні, 11:32
Цьогоріч навчальний рік у школах міста закінчили 27 968 учнів, 9 класи – 2 211 учнів (з них 209 – з відзнакою), 11 класи – 1 396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).
До 15 червня завершили оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслали копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, – повідомили на сайті Луцькради.
На основну сесію ЗНО зареєструвалося 1275 учнів 11 класів. ДПА у формі ЗНО учні будуть проходити на базі 20 пунктів тестування, 13 з яких – це міські ЗЗСО №3, 4, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
15 та 17 червня для учнів, що зареєструвалися на пробне тестування, надали можливість пройти тестування онлайн або забрати у закладі освіти тестовий зошит.
Відповідно до порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти в усіх ЗЗСО з 02 березня 2020 року здійснювався прийом документів для вступу учнів на навчання до 1 класу. У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) терміни подачі повного пакету документів продовжили на місяць після офіційного завершення карантину. Перспективна сітка мережі класів на 2020-2021 н.р. передбачили створення 109 перших класів з набором до 3 тисяч 189 дітей.
У новому навчальному році продовжили роботу щодо:
- забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
- забезпечення взаємодії із ЗДО усіх форм власності, розташованих на території міської територіальної громади;
- підвищення рівня забезпеченості закладів загальної середньої та дошкільної освіти сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням для ефективного його використання в освітньому процесі, у тому числі для проведення Zoom-нарад, онлайн-конференцій, семінарів з педагогами під час дистанційного навчання;
- забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами на здобуття ними рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через функціонування інклюзивних класів, упровадження різних форм індивідуального навчання;
- залучення фахівців Інклюзивно-ресурсного центру та навчально-методичного кабінету психологічної служби до соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами;
- формування в закладах освіти середовища, сприятливого для збереження здоров’я та мотивації до здорового способу життя;
- поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності;
- формування комфортного, доступного освітнього середовища у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільних установах в умовах подальшого запровадження Концепції нової української школи.
Рішення передбачає для закладів загальної середньої освіти ввести з 01 вересня 2020 року на 2020-2021 навчальний рік:
- по 2 додаткові години на тиждень для 8-9 гімназійних класів;
- по 4 додаткові години на тиждень для 10-11 гімназійних, ліцейних та колегіальних класів;
- по 4 додаткові години на тиждень для 10-11 класів СЗОШ №1, 5;
- по 2 додаткові години на тиждень для 10-11 класів ЗЗСО № 2, 3, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29;
- по 10 додаткових годин на тиждень для ЗЗСО № 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 27 для роботи з обдарованою молоддю.
Директорам гімназій № 4, 14, 21, навчально-виховних комплексів № 7, 9, 10, 22, 24, 26, ліцеїв №3, 8, 28, ЗЗСО № 2, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, спеціалізованої школи № 5, навчально-реабілітаційного центру виділити години на експериментальну роботу на 2020-2021 навчальний рік.
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До 15 червня завершили оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслали копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, – повідомили на сайті Луцькради.
На основну сесію ЗНО зареєструвалося 1275 учнів 11 класів. ДПА у формі ЗНО учні будуть проходити на базі 20 пунктів тестування, 13 з яких – це міські ЗЗСО №3, 4, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
15 та 17 червня для учнів, що зареєструвалися на пробне тестування, надали можливість пройти тестування онлайн або забрати у закладі освіти тестовий зошит.
Відповідно до порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти в усіх ЗЗСО з 02 березня 2020 року здійснювався прийом документів для вступу учнів на навчання до 1 класу. У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) терміни подачі повного пакету документів продовжили на місяць після офіційного завершення карантину. Перспективна сітка мережі класів на 2020-2021 н.р. передбачили створення 109 перших класів з набором до 3 тисяч 189 дітей.
У новому навчальному році продовжили роботу щодо:
- забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
- забезпечення взаємодії із ЗДО усіх форм власності, розташованих на території міської територіальної громади;
- підвищення рівня забезпеченості закладів загальної середньої та дошкільної освіти сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням для ефективного його використання в освітньому процесі, у тому числі для проведення Zoom-нарад, онлайн-конференцій, семінарів з педагогами під час дистанційного навчання;
- забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами на здобуття ними рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через функціонування інклюзивних класів, упровадження різних форм індивідуального навчання;
- залучення фахівців Інклюзивно-ресурсного центру та навчально-методичного кабінету психологічної служби до соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами;
- формування в закладах освіти середовища, сприятливого для збереження здоров’я та мотивації до здорового способу життя;
- поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності;
- формування комфортного, доступного освітнього середовища у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільних установах в умовах подальшого запровадження Концепції нової української школи.
Рішення передбачає для закладів загальної середньої освіти ввести з 01 вересня 2020 року на 2020-2021 навчальний рік:
- по 2 додаткові години на тиждень для 8-9 гімназійних класів;
- по 4 додаткові години на тиждень для 10-11 гімназійних, ліцейних та колегіальних класів;
- по 4 додаткові години на тиждень для 10-11 класів СЗОШ №1, 5;
- по 2 додаткові години на тиждень для 10-11 класів ЗЗСО № 2, 3, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29;
- по 10 додаткових годин на тиждень для ЗЗСО № 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 27 для роботи з обдарованою молоддю.
Директорам гімназій № 4, 14, 21, навчально-виховних комплексів № 7, 9, 10, 22, 24, 26, ліцеїв №3, 8, 28, ЗЗСО № 2, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, спеціалізованої школи № 5, навчально-реабілітаційного центру виділити години на експериментальну роботу на 2020-2021 навчальний рік.
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