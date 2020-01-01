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26 червня на Волині: гортаючи календар

26 червня на Волині: гортаючи календар
26 червня відзначає день народження український бард-піаніст Сергій Шишкін (на фото).

Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, екс-боєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.

Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.

Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.

У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.

А 26 червня 2009-го під час прокладання кабельних мереж в колодязі на 5-метровій глибині на проспекті Волі, 15, знайдено погруддя цілої низки комуністичних лідерів.

Імовірно, ці бюсти прикрашали міський парк імені Ворошилова, а в колодязь погруддя були сховані в перші дні війни – у червні 1941-го.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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