26 червня на Волині: гортаючи календар
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26 червня відзначає день народження український бард-піаніст Сергій Шишкін (на фото).
Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, екс-боєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.
Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.
Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.
У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.
А 26 червня 2009-го під час прокладання кабельних мереж в колодязі на 5-метровій глибині на проспекті Волі, 15, знайдено погруддя цілої низки комуністичних лідерів.
Імовірно, ці бюсти прикрашали міський парк імені Ворошилова, а в колодязь погруддя були сховані в перші дні війни – у червні 1941-го.
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Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, екс-боєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.
Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.
Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.
У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.
А 26 червня 2009-го під час прокладання кабельних мереж в колодязі на 5-метровій глибині на проспекті Волі, 15, знайдено погруддя цілої низки комуністичних лідерів.
Імовірно, ці бюсти прикрашали міський парк імені Ворошилова, а в колодязь погруддя були сховані в перші дні війни – у червні 1941-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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