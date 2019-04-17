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На «Ягодині» іноземець хотів підкупити прикордонника за 20 євро

На «Ягодині» іноземець хотів підкупити прикордонника за 20 євро
Вчора, 24 червня, працівники сектору реагування патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль Volkswagen Käfer за порушення правил дорожнього руху.

Про це пише Нацполіція у Волинській області.

Керував автомобілем 23-річний житель Ківерцівського району. Аби уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 122 КУпАП, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі тисячу гривень, які дістав із кишені та поклав на багажник свого авто.

В цей же день на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» 63-річний іноземець під час оформлення документів надав прикордонникам хабар в сумі 20 євро.

Обидва факти надання неправомірної вигоди правоохоронцям належним чином задокументовані. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 грн до 12 тис. 750 грн, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.


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Теги: поліція, прикордонники, хабарі
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