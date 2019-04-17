На «Ягодині» іноземець хотів підкупити прикордонника за 20 євро





Про це



Керував автомобілем 23-річний житель Ківерцівського району. Аби уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 122 КУпАП, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі тисячу гривень, які дістав із кишені та поклав на багажник свого авто.



В цей же день на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» 63-річний іноземець під час оформлення документів надав прикордонникам хабар в сумі 20 євро.



Обидва факти надання неправомірної вигоди правоохоронцям належним чином задокументовані. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 грн до 12 тис. 750 грн, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 24 червня, працівники сектору реагування патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль Volkswagen Käfer за порушення правил дорожнього руху.Про це пише Нацполіція у Волинській області.Керував автомобілем 23-річний житель Ківерцівського району. Аби уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 122 КУпАП, чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі тисячу гривень, які дістав із кишені та поклав на багажник свого авто.В цей же день на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» 63-річний іноземець під час оформлення документів надав прикордонникам хабар в сумі 20 євро.Обидва факти надання неправомірної вигоди правоохоронцям належним чином задокументовані. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 грн до 12 тис. 750 грн, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

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