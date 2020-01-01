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У селі Луцького району збудували сучасну амбулаторію за понад 4 мільйони

У селі Луцького району збудували сучасну амбулаторію за понад 4 мільйони
Нова сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини у Піддубцях вже готова до відкриття, яке відбудеться найближчим часом.

Про це повідомили на сайті Волинської ОДА у Facebook.

Реконструкцію приміщення Піддубцівського ФАПу під розміщення Піддубцівської амбулаторії ЗПСМ здійснювали за кошти субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

Кошторисна вартість – 4 млн 765 тис. грн. Проща реконструкції приміщення – 265,2 кв. м. Нині амбулаторія готова до роботи, укомплектована як обладнанням, так і штатом медичних працівників.

У селі Луцького району збудували сучасну амбулаторію за понад 4 мільйони
У селі Луцького району збудували сучасну амбулаторію за понад 4 мільйони
У селі Луцького району збудували сучасну амбулаторію за понад 4 мільйони


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Теги: Піддубці, Луцький район, Волинь, амбулаторія, медики
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