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Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*

Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
У ресторації «Брама у світ смаків» можна замовити комплексний обід «з собою».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

«Не гайте часу на роздуми, що приготувати чи де сьогодні поїсти. Замовляй комплексний обід в ресторації «Брама» з собою на виніс та забирайте біля вікна STREET WINDOW!», - йдеться у повідомленні.

Вартість комплексного обіду - 50 гривень.

Замовлення приймають у будні дні з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 361 34 03.

Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, Брама, обіди
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