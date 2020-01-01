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Де підліткам почитати про секс: підбірка інфоресурсів

Де підліткам почитати про секс: підбірка інфоресурсів
Лікарка-гінеколог луцького медичного центру «Клініка лікаря Цюха» Іванна Цюх тим підліткам, які хочуть знати про секс більше, порадила спілкуватися з батьками або з іншими авторитетними людьми – друзями, родичами, священниками.

Про це вона розповіла 23 червня під час онлайн-розмови «Свідоме батьківство: як говорити з дітьми про ЦЕ?». Захід відбувся у рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.

Лікарка зауважила, що часто батьки не розповідають своїм дітям про секс, тому в цьому випадку можна звернутися за допомогою до близьких родичів чи священників, які нададуть необхідну інформацію дітям.

«Пошук авторитета тільки такого, який не поламає дитині психіку. Треба самому знати, до кого відправляєш дитину й бути обережними. Я думаю, що треба бути готовими, мати якихось авторитетних друзів, які могли б просто порозмовляти», – озвучила Іванна Цюх.

Низкою корисних ресурсів поділилася і модераторка та співкоординаторка проєкту Галина Падалко:

https://vpershe.com/
https://sexinforia.com/
http://www.antiaids.org/
https://sexetc.org/

Де підліткам почитати про секс: підбірка інфоресурсів


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Теги: секс, підлітки, розмова, Іванна Цюх, лікар, гінеколог
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