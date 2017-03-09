Неймовірні краєвиди з вікна та зручне планування: у ЖК «Супернова» пропонують готову квартиру за суперціною*
Сьогодні, 19:10
1-кімнатна квартира у готовому будинку ЖК «Супернова» продається за ціною 16 000 грн/м2. Загальна площа - 45,6 м2.
Площа кімнати (21,33 м2) дозволяє окремо відділити спальну зону. В квартирі є гардероб (2,20 м2). Санвузол - суміщений (4,19 м2), повідомляють на сайті забудовника «Інвестор».
Квартира розташована на 1 поверсі четвертого будинку, який уже зданий в експлуатацію та заселений. У ЖК також завершується будівництво п'ятого будинку, розпочали зводити сьомий будинок на шість під'їздів.
Планування квартири
Хід будівництва можна переглянути у відеозвіті
Читати також: У «СУПЕРНОВІЙ» НОВІ УМОВИ НА ЕКСКЛЮЗИВНІ 3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ: ПЕРШИЙ ВНЕСОК - 10% ТА ЦІНА 44 900$
Краєвид із вікон «Супернови»
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Площа кімнати (21,33 м2) дозволяє окремо відділити спальну зону. В квартирі є гардероб (2,20 м2). Санвузол - суміщений (4,19 м2), повідомляють на сайті забудовника «Інвестор».
Квартира розташована на 1 поверсі четвертого будинку, який уже зданий в експлуатацію та заселений. У ЖК також завершується будівництво п'ятого будинку, розпочали зводити сьомий будинок на шість під'їздів.
Планування квартири
Хід будівництва можна переглянути у відеозвіті
Читати також: У «СУПЕРНОВІЙ» НОВІ УМОВИ НА ЕКСКЛЮЗИВНІ 3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ: ПЕРШИЙ ВНЕСОК - 10% ТА ЦІНА 44 900$
Краєвид із вікон «Супернови»
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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