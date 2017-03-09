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Неймовірні краєвиди з вікна та зручне планування: у ЖК «Супернова» пропонують готову квартиру за суперціною*

Неймовірні краєвиди з вікна та зручне планування: у ЖК «Супернова» пропонують готову квартиру за суперціною*
1-кімнатна квартира у готовому будинку ЖК «Супернова» продається за ціною 16 000 грн/м2. Загальна площа - 45,6 м2.

Площа кімнати (21,33 м2) дозволяє окремо відділити спальну зону. В квартирі є гардероб (2,20 м2). Санвузол - суміщений (4,19 м2), повідомляють на сайті забудовника «Інвестор».

Квартира розташована на 1 поверсі четвертого будинку, який уже зданий в експлуатацію та заселений. У ЖК також завершується будівництво п'ятого будинку, розпочали зводити сьомий будинок на шість під'їздів.

Планування квартири

Неймовірні краєвиди з вікна та зручне планування: у ЖК «Супернова» пропонують готову квартиру за суперціною*


Хід будівництва можна переглянути у відеозвіті



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Краєвид із вікон «Супернови»

Неймовірні краєвиди з вікна та зручне планування: у ЖК «Супернова» пропонують готову квартиру за суперціною*
Неймовірні краєвиди з вікна та зручне планування: у ЖК «Супернова» пропонують готову квартиру за суперціною*


Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Луцьк, Супернова, реклама
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