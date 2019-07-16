Дощі та +31 градус тепла: яка буде погода в Україні до кінця тижня
Сьогодні, 12:42
По Україні до кінця цього тижня продовжаться дощі, температура повітря вдень дещо підвищиться і сягатиме 31 градуса тепла.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у найближчі три доби у західних областях, вдень 28 червня і у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території України без опадів.
Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у найближчі три доби у західних областях, вдень 28 червня і у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території України без опадів.
Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°.
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