Дощі та +31 градус тепла: яка буде погода в Україні до кінця тижня





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За даними синоптиків, у найближчі три доби у західних областях, вдень 28 червня і у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території України без опадів.



Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По Україні до кінця цього тижня продовжаться дощі, температура повітря вдень дещо підвищиться і сягатиме 31 градуса тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.За даними синоптиків, у найближчі три доби у західних областях, вдень 28 червня і у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території України без опадів.Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°.

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