Деякі «стоять» ще від Пасхи: мешканці багатоповерхівок у Луцьку скаржаться на непрацюючі ліфти





Деякі з підйомників «стоять» вже кілька місяців. Про це



Так, у луцькій дев’ятиповерхівці на вулиці Даньшина, 52 А ліфт не працює три місяці, розповідає мешканка Юлія Бєла. Гроші на ремонт жильці зібрали. «З 18 березня відключили. І по сьогоднішній день зрушень ніяких не має. Ми гроші зібрали по 2700. У нас уже є 65 тисяч гривень. Я вже їздила у департамент ЖКГ і не має ніяких зрушень», - говорить жінка.







Зі слів керівника відділу у міському ЖКГ, ремонт ліфтів проводитиметься на умовах співфінансування: 30 відсотків грошей збирають мешканці будинку, 70 відсотків - з міського бюджету.



Схожа ситуація багатоповерхівці на бульварі Дружби Народів, 10. Там проживає до ста людей. «На Паску відключили і з того часу не працює. Є старші, є сім’я, де хлопчик взагалі на інвалідному візку», - каже мешканка будинку Вікторія Воробйова.











Лучани скаржаться на несправність ліфтів у Центр надання адміністративних послуг щотижня, каже його керівниця Лариса Карп’як. «Станом на сьогодні, на ремонт 9-ти із 21 зупиненого підйомника виготовили проектно-кошторисні документи. «Буде оголошено тендер, хто його виграє, той приступить до роботи», - каже директорка ЦНАПу.



Керівник відділу профільного департаменту ЖКГ міської ради Віктор Фіщук зізнався, що наразі дата проведення тендеру – невідома.

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