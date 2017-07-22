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У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО

У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
Два дні поспіль на Волині не вщухали зливові дощі, які наробили чимало лиха.

Не оминула негода й Шацький район, хоча для озер, які в останній рік страждають від обміління, така кількість опадів стала лише позитивним фактором, - пише Район.Шацьк.

В результаті таких дощів вулиці Шацька стали схожі на канали у Венеції. Постраждали від дощу й присадибні ділянки, городи, на яких частина врожаю опинилося під водою.

У подвір'ях місцевих мешканців також опинилося чимало води, яку ті намагаються спускати й у так повні меліоративні рови, або ж відкачують мініпомпами.

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Світлинами та відео з наслідками підтоплення шачани діляться у соцмережах.
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО
У Шацькому районі негода наробила багато лиха. ФОТО


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Теги: негода, підтоплення, Шацьк
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