У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО





Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 червня, приблизно о 12:50 неподалік заводу «Кромберг і Шуберт», - пишуть



Учасники аварії – водії автомобілів Mercedes і Daewoo Lanos. Імовірно, водій Mercedes не надав пріоритету в русі кермувальнику Lanos, внаслідок чого й сталося зіткнення.



Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. На місці працюють патрульні, які з’ясовують всі обставини аварії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Європейській – аварія за участю двох легкових автомобілів.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 червня, приблизно о 12:50 неподалік заводу «Кромберг і Шуберт», - пишуть Волинській Новини. Учасники аварії – водії автомобілів Mercedes і Daewoo Lanos. Імовірно, водій Mercedes не надав пріоритету в русі кермувальнику Lanos, внаслідок чого й сталося зіткнення.Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. На місці працюють патрульні, які з’ясовують всі обставини аварії.

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