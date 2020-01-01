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У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Європейській – аварія за участю двох легкових автомобілів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 червня, приблизно о 12:50 неподалік заводу «Кромберг і Шуберт», - пишуть Волинській Новини.

Учасники аварії – водії автомобілів Mercedes і Daewoo Lanos. Імовірно, водій Mercedes не надав пріоритету в русі кермувальнику Lanos, внаслідок чого й сталося зіткнення.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. На місці працюють патрульні, які з’ясовують всі обставини аварії.

У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: аварія, Луцьк, авто
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