У Луцьку Mercedes зіткнувся із Daewoo Lanos. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:24
У Луцьку на вулиці Європейській – аварія за участю двох легкових автомобілів.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 червня, приблизно о 12:50 неподалік заводу «Кромберг і Шуберт», - пишуть Волинській Новини.
Учасники аварії – водії автомобілів Mercedes і Daewoo Lanos. Імовірно, водій Mercedes не надав пріоритету в русі кермувальнику Lanos, внаслідок чого й сталося зіткнення.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. На місці працюють патрульні, які з’ясовують всі обставини аварії.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 червня, приблизно о 12:50 неподалік заводу «Кромберг і Шуберт», - пишуть Волинській Новини.
Учасники аварії – водії автомобілів Mercedes і Daewoo Lanos. Імовірно, водій Mercedes не надав пріоритету в русі кермувальнику Lanos, внаслідок чого й сталося зіткнення.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. На місці працюють патрульні, які з’ясовують всі обставини аварії.
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