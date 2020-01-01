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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині коронавірус виявили в працівника дитсадка та керівника гуртка

У місті на Волині коронавірус виявили в працівника дитсадка та керівника гуртка
У Нововолинську за останню добу зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Так, виявили випадок захворювання в працівника закладу дошкільної освіти №5 Нововолинська та один випадок захворювання керівника гуртка Освітнього центру «Індіго». За рішенням органів місцевого самоврядування на сьогодні заклади не функціонують.

Окрім того, повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку, котрий на сьогодні продовжує функціонувати. Нагадаємо, 24 червня стало відомо про хворобу працівниці ДНЗ.

Коронавірусну інфекцію виявили у працівниці луцького дитсадка №36. Захворіла - музичний керівник у ДНЗ.

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Теги: коронавірус, дитсадок
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