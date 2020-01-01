У місті на Волині коронавірус виявили в працівника дитсадка та керівника гуртка





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Так, виявили випадок захворювання в працівника закладу дошкільної освіти №5 Нововолинська та один випадок захворювання керівника гуртка Освітнього центру «Індіго». За рішенням органів місцевого самоврядування на сьогодні заклади не функціонують.



Окрім того, повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку, котрий на сьогодні продовжує функціонувати. Нагадаємо, 24 червня стало відомо



Коронавірусну інфекцію виявили у



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