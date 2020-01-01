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У Нововолинську з 9-го поверху випав чоловік: лікарі борються за його життя

У Нововолинську з 9-го поверху випав чоловік: лікарі борються за його життя
Зранку 25-го червня у Нововолинську з 9-го поверху будинку випав мешканець Іваничівського району.

Про це інформує БУГ.

Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, о 6:23 надійшло повідомлення зі служби 102 від лікаря “швидкої” про те, що за адресою 15-й мікрорайон, 22 випав з балкону чоловік.

На місце виїхав наряд поліцейських та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що громадянин перебував у гостях в знайомих, де протягом вечора вони вживали алкогольні напої.

Чоловік 1989-го року народження, мешканець Іваничівського району, вийшов на балкон та при невідомих обставинах випав з висоти 9 поверху.

“Швидка” забрала потерпілого в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ для надання невідкладної допомоги. Лікарі борються за життя молодика.
У Нововолинську з 9-го поверху випав чоловік: лікарі борються за його життя

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Теги: Нововолинськ, падіння з висоти
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