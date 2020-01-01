Дівчинка з Волині, яка втратила в дитинстві праву руку, створює кулінарні шедеври лівою

Вікторія Панасюк із Судча Любешівського району готує різні смаколики, оригінальні торти. І все це – однією лівою рукою.



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Біда прийшла у родину Панасюків, коли їхній донечці було всього п’ять рочків. Мить, необережність – і соломорізка понівечила маленьку ручку. Три складні операції довелося пережити дівчинці, аби врятувати кінцівку. Ось тільки зап’ястя із пальчиками Вікторія таки втратила. А ще пережила неабияку психологічну травму. Бо ж, як пригадує зі сльозами на очах мама Світлана, донечка більше місяця взагалі не розмовляла, замкнулася в собі.



Але попри перенесену травму, дівчинка нині все вправно робить лівою рукою. Зокрема, випікає торти. І настільки пішла ця справа їй у руку, що нині створює неабиякі кулінарні шедеври. Відразу й не скажеш, що це вироби тринадцятирічної юнки, яка все робить лише однією рукою.



Побачивши таке захоплення своєї кровинки, батьки вирішили всіляко його підтримати. Аби дівчині легше було замішувати тісто, придбали для неї кухонну машину. Тож тепер Вікторія із новим завзяттям створює кулінарну красу. До речі, робить усе самотужки. Коли, буває, мама хоче щось допомогти, відмовляється, мовляв, сама впораюся. Рецепти та ідеї черпає переважно в інтернеті, щоразу намагається випробувати щось нове. Тож своїми смаколиками радує не лише рідних, а й друзів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річнаіз Судча Любешівського району готує різні смаколики, оригінальні торти. І все це – однією лівою рукою.Про це пише Любешівська газета "Нове життя".Біда прийшла у родину Панасюків, коли їхній донечці було всього п’ять рочків. Мить, необережність – і соломорізка понівечила маленьку ручку. Три складні операції довелося пережити дівчинці, аби врятувати кінцівку. Ось тільки зап’ястя із пальчиками Вікторія таки втратила. А ще пережила неабияку психологічну травму. Бо ж, як пригадує зі сльозами на очах мама, донечка більше місяця взагалі не розмовляла, замкнулася в собі.Але попри перенесену травму, дівчинка нині все вправно робить лівою рукою. Зокрема, випікає торти. І настільки пішла ця справа їй у руку, що нині створює неабиякі кулінарні шедеври. Відразу й не скажеш, що це вироби тринадцятирічної юнки, яка все робить лише однією рукою.Побачивши таке захоплення своєї кровинки, батьки вирішили всіляко його підтримати. Аби дівчині легше було замішувати тісто, придбали для неї кухонну машину. Тож тепер Вікторія із новим завзяттям створює кулінарну красу. До речі, робить усе самотужки. Коли, буває, мама хоче щось допомогти, відмовляється, мовляв, сама впораюся. Рецепти та ідеї черпає переважно в інтернеті, щоразу намагається випробувати щось нове. Тож своїми смаколиками радує не лише рідних, а й друзів.

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