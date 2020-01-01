На кордоні з Польщею затримали двох українців з іноземною валютою та ґаджетами Apple. ФОТО





Про це



Під час спільної із співробітниками СБУ та митниками перевірки мікроавтобуса, яким їхав до Польщі тернополянин, прикордонники вилучили понад 70 тисяч доларів США. Водій заховав грошові кошти серед особистих речей, а час для виїзду за кордон обрав вечірній, ймовірно, розраховуючи, що правоохоронці втратять пильність.



В іншому випадку співвітчизник ввіз в Україну ноутбуки, планшети та навушники – все продукція Apple, заховавши контрабанду в ніші під напівпричепом.



Іноземну валюту та ґаджети, яку оцінили на 500 тисяч гривень, вилучили співробітники Галицької митниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 24 червня, з автомобілів подорожуючих, якими їхали через пункт пропуску «Краківець», прикордонники вилучили контрабандну валюту та продукцію Apple.Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.Під час спільної із співробітниками СБУ та митниками перевірки мікроавтобуса, яким їхав до Польщі тернополянин, прикордонники вилучили понад 70 тисяч доларів США. Водій заховав грошові кошти серед особистих речей, а час для виїзду за кордон обрав вечірній, ймовірно, розраховуючи, що правоохоронці втратять пильність.В іншому випадку співвітчизник ввіз в Україну ноутбуки, планшети та навушники – все продукція Apple, заховавши контрабанду в ніші під напівпричепом.Іноземну валюту та ґаджети, яку оцінили на 500 тисяч гривень, вилучили співробітники Галицької митниці.

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