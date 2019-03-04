Волинь – в топ-5 областей за станом мережі автомобільних доріг. ФОТО

Олександр Кубраков під час робочого візиту в область сказав, що Волинь входить у топ-5 регіонів за станом мережі автомобільних доріг.



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Зокрема, Олександр Кубраков під час спілкування з пресою розповів, що відвідав багато областей та має з чим порівнювати. Волинь – серед регіонів, де, незважаючи на невелике фінансування упродовж останніх років, області вдалося втримати основну мережу доріг. За його словами, є області, де є лише напрямки.



Під час робочого візиту 25 червня посадовець оглянув кілька доріг, на яких нині тривають роботи. Зокрема, автомобільну дорогу М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), де тривають роботи на ділянці об’їзної дороги поблизу с.Небіжка Ківерцівського району.



«Дуже радий, що програма «Велике будівництво», яку ініціював Президент України, тут вже розпочалася і наразі в активній фазі. Зокрема про це свідчить аналіз ремонту доріг за попередні роки. У цьому році на Волині ми зробимо більше 200 кілометрів доріг. Я впевнений в цьому, що нещодавно Верховна Рада проголосувала для цього за необхідні законопроекти. Тому за нашим планом нічого не змінюється: 4200 кілометрів українських доріг державного значення плануємо відремонтувати у поточному році. На сьогодні роботи тривають вже на понад 3 тис. км. Тобто, все за планом і Волинь тут в лідерах», - відзначив голова Державного агентства автомобільних доріг України.



Також прозвучала інформація, що окрім доріг державного значення цьогоріч на Волині розпочнуть ремонт трьох територіальних доріг.



Загалом, як розповів Олександр Кубраков, при секвестері бюджету через пандемією коронавірусу зменшення фінансування на ремонт доріг не було, тому амбітний план – за три роки привести автомобільну мережу держави в нормальний стан.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Державного агентства автомобільних доріг Українипід час робочого візиту в область сказав, що Волинь входить у топ-5 регіонів за станом мережі автомобільних доріг.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Зокрема, Олександр Кубраков під час спілкування з пресою розповів, що відвідав багато областей та має з чим порівнювати. Волинь – серед регіонів, де, незважаючи на невелике фінансування упродовж останніх років, області вдалося втримати основну мережу доріг. За його словами, є області, де є лише напрямки.Під час робочого візиту 25 червня посадовець оглянув кілька доріг, на яких нині тривають роботи. Зокрема, автомобільну дорогу М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), де тривають роботи на ділянці об’їзної дороги поблизу с.Небіжка Ківерцівського району.«Дуже радий, що програма «Велике будівництво», яку ініціював Президент України, тут вже розпочалася і наразі в активній фазі. Зокрема про це свідчить аналіз ремонту доріг за попередні роки. У цьому році на Волині ми зробимо більше 200 кілометрів доріг. Я впевнений в цьому, що нещодавно Верховна Рада проголосувала для цього за необхідні законопроекти. Тому за нашим планом нічого не змінюється: 4200 кілометрів українських доріг державного значення плануємо відремонтувати у поточному році. На сьогодні роботи тривають вже на понад 3 тис. км. Тобто, все за планом і Волинь тут в лідерах», - відзначив голова Державного агентства автомобільних доріг України.Також прозвучала інформація, що окрім доріг державного значення цьогоріч на Волині розпочнуть ремонт трьох територіальних доріг.Загалом, як розповів Олександр Кубраков, при секвестері бюджету через пандемією коронавірусу зменшення фінансування на ремонт доріг не було, тому амбітний план – за три роки привести автомобільну мережу держави в нормальний стан.

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