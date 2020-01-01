На Волині двох рідних братів судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 15:00
У Нововолинську два рідних брата постануть перед судом за незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Правоохоронці упродовж березня-квітня 2020 року зафіксували три епізоди збуту чоловіками, один з яких був неодноразово судимий за крадіжки таблеток з умістом бупренорфіну.
Обох їх обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вони постануть перед судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Правоохоронці упродовж березня-квітня 2020 року зафіксували три епізоди збуту чоловіками, один з яких був неодноразово судимий за крадіжки таблеток з умістом бупренорфіну.
Обох їх обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вони постануть перед судом.
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