На Волині двох рідних братів судитимуть за наркозлочини





Про це



Правоохоронці упродовж березня-квітня 2020 року зафіксували три епізоди збуту чоловіками, один з яких був неодноразово судимий за крадіжки таблеток з умістом бупренорфіну.



Обох їх обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вони постануть перед судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську два рідних брата постануть перед судом за незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Правоохоронці упродовж березня-квітня 2020 року зафіксували три епізоди збуту чоловіками, один з яких був неодноразово судимий за крадіжки таблеток з умістом бупренорфіну.Обох їх обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вони постануть перед судом.

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