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На Волині двох рідних братів судитимуть за наркозлочини

На Волині двох рідних братів судитимуть за наркозлочини
У Нововолинську два рідних брата постануть перед судом за незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Правоохоронці упродовж березня-квітня 2020 року зафіксували три епізоди збуту чоловіками, один з яких був неодноразово судимий за крадіжки таблеток з умістом бупренорфіну.

Обох їх обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі вони постануть перед судом.

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Теги: Нововолинськ, збут наркотиків, суд
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