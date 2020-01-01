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Уряд призначив ексрегіонала Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти

Уряд призначив ексрегіонала Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти
Кабінет Міністрів призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

Міністерство освіти і науки Україні 25 червня отримало тимчасового очільника, повідомляє 24 канал.

Новий тимчасовий очільник міністерства відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом з плагіатом у його наукових роботах.

Згідно з рішенням Кабміну, Сергій Шкарлет став заступником міністра освіти. Його також призначили виконувачем обов’язків міністра.

Раніше Денис Шмигаль вніс в Раду постанову про відповідне призначення.

Натомість 18 червня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. А в Києві пройшли акції протесту проти такого призначення.

Що відомо про Сергія Шкарлета: коротко

- Йому 47 роки.
- У 2010 році Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.
- Балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". За його словами, Віктора Януковича він підтримував ще з 2004 року.
- У 2015 році висувався у місцеві депутати вже від Блоку Петра Порошенка.
- У 2000 році Шкарлет захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг у КНЕУ. А у 2008 році – докторську дисертацію з економіки.
- У червні 2020 року у його двох монографіях та одній статті виявили суцільний плагіат.






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Теги: виконувач обов'язкв освіти та науки, ексрегіонал, уряд
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