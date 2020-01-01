вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який за кермом авто збив 15-річну велосипедистку, постане перед судом

Волинянин, який за кермом авто збив 15-річну велосипедистку, постане перед судом
Перед судом постане 68-річний волинянин, який за кермом авто збив 15-річна дівчину у Старовижівському районі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки Peugeot Partner, у селі Кримне Старовижівського району порушив правила дорожнього руху й наїхав на 15-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Унаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Водія, який визнав свою винуватість, очікує лава підсудних.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, аварія, дівчина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Її тато приховав, що сам виховував двох дітей: волонтери розповіли про доньку загиблого на Сході бійця
Сьогодні, 15:57
Закрили луцький дитсадок, де працівниці захворіли на коронавірус
Сьогодні, 15:56
Волинянин, який за кермом авто збив 15-річну велосипедистку, постане перед судом
Сьогодні, 15:39
Уряд призначив ексрегіонала Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти
Сьогодні, 15:18
На Волині двох рідних братів судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Водій, який у центрі Луцька збив пішохода, відбувся умовним покаранням Водій, який у центрі Луцька збив пішохода, відбувся умовним покаранням
14 червень, 05:37
Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі
05 червень, 10:46
У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
04 червень, 22:43
Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі
02 червень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на ринках Луцька коштує перша чорниця. ФОТО
24 червень, 15:31
 1
У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині затримали чоловіка, який займався наркобізнесом. ФОТО
Сьогодні, 16:02
 0
Її тато приховав, що сам виховував двох дітей: волонтери розповіли про доньку загиблого на Сході бійця
Сьогодні, 15:57
 0
Закрили луцький дитсадок, де працівниці захворіли на коронавірус
Сьогодні, 15:56
 0
Медіа
відео
1/8