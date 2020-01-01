Волинянин, який за кермом авто збив 15-річну велосипедистку, постане перед судом





Про це



Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки Peugeot Partner, у селі Кримне Старовижівського району порушив правила дорожнього руху й наїхав на 15-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Унаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.



Водія, який визнав свою винуватість, очікує лава підсудних.



Довідково: санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постане 68-річний волинянин, який за кермом авто збив 15-річна дівчину у Старовижівському районі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки Peugeot Partner, у селі Кримне Старовижівського району порушив правила дорожнього руху й наїхав на 15-річну велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Унаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.Водія, який визнав свою винуватість, очікує лава підсудних.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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