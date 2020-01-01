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У квартирі 70-річного волинянина під час обшуку знайшли боєприпаси

У квартирі 70-річного волинянина під час обшуку знайшли боєприпаси
У Нововолинську 23-го червня поліцейські провели санкціонований обшук квартири 70-річного місцевого жителя.

Про це "Кордону" повідомили у пресслужбі правоохоронців.

В ході обшуку в одній з кімнат виявили та вилучили предмети, ззовні схожі на патрони різного калібру. Це, зокрема: 8 патронів до пістолету “ТТ”, 5 патронів калібру 7,62 мм, 9 патронів калібру 9 мм, 4 патрони калібру 5,45 мм, 4 холостих патрони та чотири предмети, ззовні схожі на сигнальні ракети.

Всі зазначені речі направили на експертизу. Як пояснив поліцейським власник квартири, частину цих предметів він знайшов у жовтні 2019 року на одній з вулиць Нововолинська.

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Теги: Новововолинськ, набої, обшук
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