У квартирі 70-річного волинянина під час обшуку знайшли боєприпаси





Про це



В ході обшуку в одній з кімнат виявили та вилучили предмети, ззовні схожі на патрони різного калібру. Це, зокрема: 8 патронів до пістолету “ТТ”, 5 патронів калібру 7,62 мм, 9 патронів калібру 9 мм, 4 патрони калібру 5,45 мм, 4 холостих патрони та чотири предмети, ззовні схожі на сигнальні ракети.



Всі зазначені речі направили на експертизу. Як пояснив поліцейським власник квартири, частину цих предметів він знайшов у жовтні 2019 року на одній з вулиць Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 23-го червня поліцейські провели санкціонований обшук квартири 70-річного місцевого жителя.Про це "Кордону" повідомили у пресслужбі правоохоронців.В ході обшуку в одній з кімнат виявили та вилучили предмети, ззовні схожі на патрони різного калібру. Це, зокрема: 8 патронів до пістолету “ТТ”, 5 патронів калібру 7,62 мм, 9 патронів калібру 9 мм, 4 патрони калібру 5,45 мм, 4 холостих патрони та чотири предмети, ззовні схожі на сигнальні ракети.Всі зазначені речі направили на експертизу. Як пояснив поліцейським власник квартири, частину цих предметів він знайшов у жовтні 2019 року на одній з вулиць Нововолинська.

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