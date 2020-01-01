Її тато приховав, що сам виховував двох дітей: волонтери розповіли про доньку загиблого на Сході бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.27 червня відзначить своє 13-річчя. Її таткоу серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши на Росію). Дмитро був навідником у 17-ій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл. під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик Іван, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося. Олександра вже закінчила сьомий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на героскутері чи скейті. Дівчинка має добрий та ніжний характер, любить гратися з подружками, робити їм зачіски та має гарну посмішку. А ще вонапроявляє хист до кулінарії.Раніше Саша хотіла стати ветеринаром, але тепер зрозуміла що все-таки буде перукарем. І для того практикується на спеціальному манекені. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики.Олександра намагається, якомога повноцінніше пізнавати світ. Минулоріч завдяки волонтерам мала можливість побувати в Австрії та США.Олександра є юною патріоткою своє країни, про яку дитина каже з великою повагою: «Україна для мене, це країна де я народилась і живу. Країна в якій йде війна, де загинув мій татко. Наша держава дуже гарна, як людьми, так і природою, історією і традиціями. А політиком, я б не хотіла бути, але як би так сталося, то найперше припинила б війну».Життя змусило дітей з родини Головіних рано подорослішати. Але, від нас також залежить їх щасливе дитинство, котрому ми можемо посприяти, допомігши їхнім опікунам речами, фінансово, чи бодай морально. Зробити Саші сюрприз може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0508345616 та 0966833164.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням http://memorybook.org.ua/4/golovin.htm(ОЩАДБАНК): 4790-7299-4533-6345 (Головіна Анна Романівна)Головіна олександра – 13 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 160; Розмір взуття: 38.