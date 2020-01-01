Закрили луцький дитсадок, де працівниці захворіли на коронавірус





Про це повідомляє



Нагадаємо, 25 червня повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку. 24 червня стало відомо



Коронавірусну інфекцію виявили у



Як розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін, позитивний тест працівниці кухні та підсобки дитсадка №37 отримали напередодні.



"Вони зараз обидві в інфекційній лікарні", - каже Володимир Лотвін. ДНЗ закрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку закрили дитячий садочок №37, де у працівниць виявили коронавірусну інфекцію.Про це повідомляє Суспільне Нагадаємо, 25 червня повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку. 24 червня стало відомо про хворобу працівниці ДНЗ Коронавірусну інфекцію виявили у працівниці луцького дитсадка №36 . Захворіла - музичний керівник у ДНЗ.Як розповів начальник міського управління охорони здоров'я, позитивний тест працівниці кухні та підсобки дитсадка №37 отримали напередодні."Вони зараз обидві в інфекційній лікарні", - каже Володимир Лотвін. ДНЗ закрили.

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