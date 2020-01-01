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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Закрили луцький дитсадок, де працівниці захворіли на коронавірус

Закрили луцький дитсадок, де працівниці захворіли на коронавірус
У Луцьку закрили дитячий садочок №37, де у працівниць виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, 25 червня повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку. 24 червня стало відомо про хворобу працівниці ДНЗ.

Коронавірусну інфекцію виявили у працівниці луцького дитсадка №36. Захворіла - музичний керівник у ДНЗ.

Як розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін, позитивний тест працівниці кухні та підсобки дитсадка №37 отримали напередодні.

"Вони зараз обидві в інфекційній лікарні", - каже Володимир Лотвін. ДНЗ закрили.

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Теги: коронавірус, дитсадок, Луцьк
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