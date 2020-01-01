Закрили луцький дитсадок, де працівниці захворіли на коронавірус
Сьогодні, 15:56
У Луцьку закрили дитячий садочок №37, де у працівниць виявили коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, 25 червня повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку. 24 червня стало відомо про хворобу працівниці ДНЗ.
Коронавірусну інфекцію виявили у працівниці луцького дитсадка №36. Захворіла - музичний керівник у ДНЗ.
Як розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін, позитивний тест працівниці кухні та підсобки дитсадка №37 отримали напередодні.
"Вони зараз обидві в інфекційній лікарні", - каже Володимир Лотвін. ДНЗ закрили.
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Про це повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, 25 червня повідомили про ще один випадок COVID-19 у працівника закладу дошкільної освіти №37 у Луцьку. 24 червня стало відомо про хворобу працівниці ДНЗ.
Коронавірусну інфекцію виявили у працівниці луцького дитсадка №36. Захворіла - музичний керівник у ДНЗ.
Як розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін, позитивний тест працівниці кухні та підсобки дитсадка №37 отримали напередодні.
"Вони зараз обидві в інфекційній лікарні", - каже Володимир Лотвін. ДНЗ закрили.
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