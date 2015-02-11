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На Волині затримали чоловіка, який займався наркобізнесом. ФОТО

На Волині затримали чоловіка, який займався наркобізнесом. ФОТО
Правоохоронці затримали чоловіка, котрий займався наркопромислом у Нововолинську.

Учора, 24 червня, працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП спільно із співробітниками Іваничівського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 39-річного зловмисника під час продажу чергової партії наркотичного засобу, повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Чоловік в минулому тривалий час проживав у Маріуполі, згодом переїхав до Нововолинська, де й розпочав свій наркобізнес – торгівлю синтетичними наркотиками.

До слова, раніше лиходій притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

Співробітники поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання гастролера. У його помешканні знайшли та вилучили наркотичні засоби, а також кошти, отримані злочинним шляхом від обігу наркотичної сировини.

Нині вирішують питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України: йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів особою, яка раніше вчиняла один із злочинів. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

На Волині затримали чоловіка, який займався наркобізнесом. ФОТО
На Волині затримали чоловіка, який займався наркобізнесом. ФОТО
На Волині затримали чоловіка, який займався наркобізнесом. ФОТО

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Теги: наркобізнес, Нововолинськ, Маріуполь
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