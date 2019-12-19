У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені. ФОТО
Сьогодні, 16:29
У Варшаві в результаті падіння автобуса з мосту загинули щонайменше дві людини, двоє десятків постраждали.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ.
Двосекційний автобус маршруту 186 впав з мосту Грота-Ровецького. В транспортному засобі їхали близько 30 осіб, повідомляють пожежники.
В результаті аварії автобус розламався навпіл. Його перша частина - разом з пасажирами - впала з висоти близько п'яти метрів.
На місці аварії працюють надзвичайні служби. Вже прибула швидка допомога і вертоліт.
Канал TVN24 з посиланням на інформацію мерії повідомляє про одного загиблого. Інші ЗМІ наводять дані про щонайменше дві жертви. Також повідомляється про щонайменше 20 постраждалих. Попередньо мова йде про кількох людей у важкому стані.
Причини аварії поки невідомі.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ.
Двосекційний автобус маршруту 186 впав з мосту Грота-Ровецького. В транспортному засобі їхали близько 30 осіб, повідомляють пожежники.
В результаті аварії автобус розламався навпіл. Його перша частина - разом з пасажирами - впала з висоти близько п'яти метрів.
На місці аварії працюють надзвичайні служби. Вже прибула швидка допомога і вертоліт.
Канал TVN24 з посиланням на інформацію мерії повідомляє про одного загиблого. Інші ЗМІ наводять дані про щонайменше дві жертви. Також повідомляється про щонайменше 20 постраждалих. Попередньо мова йде про кількох людей у важкому стані.
Причини аварії поки невідомі.
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