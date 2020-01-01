В уряді назвали дату відкриття кінотеатрів в Україні





Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов,



«Ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року. Тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з вимогою наповненості не більше 50%», — пояснив Степанов.



Він додав, що відкривати кінотеатри чи ні в умовах «адаптивного» карантину будуть на місцях.



Нагадаємо, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко розповів, що раніше 2 липня кінотеатри в Україні не зможуть відкритися, передусім — через перенесення українських та світових прем'єр і економічну невигідність низької наповнюваності кінозалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів заборонив працювати кінотеатрам до 1 липня. Вони зможуть відновити роботу з 2 липня, але з дотриманням санітарних умов.Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я пише "Громадське".«Ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року. Тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з вимогою наповненості не більше 50%», — пояснив Степанов.Він додав, що відкривати кінотеатри чи ні в умовах «адаптивного» карантину будуть на місцях.Нагадаємо, очільник Мінкультуо розповів, що раніше 2 липня кінотеатри в Україні не зможуть відкритися, передусім — через перенесення українських та світових прем'єр і економічну невигідність низької наповнюваності кінозалів.

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