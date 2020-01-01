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В уряді назвали дату відкриття кінотеатрів в Україні

В уряді назвали дату відкриття кінотеатрів в Україні
Кабінет міністрів заборонив працювати кінотеатрам до 1 липня. Вони зможуть відновити роботу з 2 липня, але з дотриманням санітарних умов.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".

«Ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року. Тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з вимогою наповненості не більше 50%», — пояснив Степанов.

Він додав, що відкривати кінотеатри чи ні в умовах «адаптивного» карантину будуть на місцях.

Нагадаємо, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко розповів, що раніше 2 липня кінотеатри в Україні не зможуть відкритися, передусім — через перенесення українських та світових прем'єр і економічну невигідність низької наповнюваності кінозалів.

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Теги: кінотеатри, Україна, відновлення роботи
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