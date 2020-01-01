Ще один дитсадок у Луцьку закриють через виявлений у працівниці коронавірус
Сьогодні, 17:02
У Луцьку, аби не допустити поширення COVID-19, із 25 червня тимчасово закриють дитсадки №36 та 37.
Таке рішення прийняли сьогодні, під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Причиною цього стали факти захворювання працівників цих садочків на COVID-19, повідомляють на сайті мерії.
Зауважимо, раніше повідомляли про те, що дитсадки не закриватимуть. Згодом стало відомо про тимчасове закриття ДНЗ №37. Тепер же інформують і про закриття другого дитсадка - №36.
“Хочу звернути увагу, що працівниця одного із садочків захворіла 15 днів тому, іншого — 10 днів тому. З того часу нових випадків захворювання не зафіксовано. Це підтверджує, що заходи безпеки, встановлені нами для садочків, спрацювали. Але для того, щоб зняти зайву напругу і не допустити подальшого розповсюдження хвороби, ми призупиняємо роботу дошкільних закладів №36 та 37.
Ситуація сьогодні складна, і ми повинні розуміти, що від членів комісії техногенно-екологічної безпеки залежить надзвичайно багато. Ми повинні нагадувати лучанам про необхідність дотримання вимог карантину, носіння масок в закритих приміщеннях, дотримання соціальної дистанції, використання засобів дезінфекції. Якщо люди і надалі це ігноруватимуть — ми не зможемо вплинути на рівень захворюваності.
На жаль, багато хто не сприймає цю хворобу серйозно, поширюючи неперевірену інформацію. Сьогодні ми всі опинилися у інформаційній лавині, стали заручниками фейкової інформаційної хвилі, де правда перемішана із домислами та припущеннями. І людям, які не є медикам, розібратися у цій інформації надзвичайно складно.
Тому вкотре наголошую на необхідності неухильного дотримання вимог карантину, а також прошу усіх членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки посилити контролюючу та роз’яснювальну роботу”, - звернувся до присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Інформують, що за останню добу у Луцьку було зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 та 18 підозр, серед яких — 17 дорослих та 1 дитина.
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Таке рішення прийняли сьогодні, під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Причиною цього стали факти захворювання працівників цих садочків на COVID-19, повідомляють на сайті мерії.
Зауважимо, раніше повідомляли про те, що дитсадки не закриватимуть. Згодом стало відомо про тимчасове закриття ДНЗ №37. Тепер же інформують і про закриття другого дитсадка - №36.
“Хочу звернути увагу, що працівниця одного із садочків захворіла 15 днів тому, іншого — 10 днів тому. З того часу нових випадків захворювання не зафіксовано. Це підтверджує, що заходи безпеки, встановлені нами для садочків, спрацювали. Але для того, щоб зняти зайву напругу і не допустити подальшого розповсюдження хвороби, ми призупиняємо роботу дошкільних закладів №36 та 37.
Ситуація сьогодні складна, і ми повинні розуміти, що від членів комісії техногенно-екологічної безпеки залежить надзвичайно багато. Ми повинні нагадувати лучанам про необхідність дотримання вимог карантину, носіння масок в закритих приміщеннях, дотримання соціальної дистанції, використання засобів дезінфекції. Якщо люди і надалі це ігноруватимуть — ми не зможемо вплинути на рівень захворюваності.
На жаль, багато хто не сприймає цю хворобу серйозно, поширюючи неперевірену інформацію. Сьогодні ми всі опинилися у інформаційній лавині, стали заручниками фейкової інформаційної хвилі, де правда перемішана із домислами та припущеннями. І людям, які не є медикам, розібратися у цій інформації надзвичайно складно.
Тому вкотре наголошую на необхідності неухильного дотримання вимог карантину, а також прошу усіх членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки посилити контролюючу та роз’яснювальну роботу”, - звернувся до присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Інформують, що за останню добу у Луцьку було зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 та 18 підозр, серед яких — 17 дорослих та 1 дитина.
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Коментарі 1
для чого закривати для дитей вин нестрашный задовбали ви з своим корона вирусом
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