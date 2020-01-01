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Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*

Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*
Волинь – у лідерах серед регіонів України за станом доріг, незважаючи на невелике фінансування упродовж останніх років. Попереду ж – втілення планів задля ще більшого покращення цього показника.

Про це під час робочого візиту в області на запрошення народного депутата України Валерія Стернійчука повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Під час поїздки в область, що відбулася 25 червня, Олександр Кубраков проіспектував хід виконання робіт та організацію процесу реконструкції/будівництва доріг державного значення в регіоні у рамках комплексної президентської програми «Велике будівництво». Зокрема, поблизу села Небіжка Ківерцівського району відбувся огляд робіт, що тривають на об'їзній Луцька, яка є частиною міжнародної магістралі М-19 Доманово (на Брест, Бухарест).

Зауважимо, що ця ділянка – одна із багатьох, запланованих до реконструкції у цьому бюджетному році. Ремонтні роботи тут мають намір завершити вже в липні.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*

Натомість очільник Укравтодору запевнив, що плани щодо дорожніх робіт на Волині – чималі. Більше того, посадовець навіть пообіцяв області встановити так званий «ремонтний рекорд». Адже Служба автомобільних доріг в області має намір відремонтувати 156,1 км доріг державного значення, а у випадку збільшення обсягів фінансування – довести цей показник до 227 км. За попередні декілька десятиріч цей показник найбільше сягав понад 131 кілометра. Таку протяжність автошляхів відремонтували на Волині у рамках підготовки до Євро-2012.

Місцеві траси теж обіцяють не залишити без уваги. Тож обіцяють відремонтувати понад 90 кілометрів таких дорожніх артерій, а також майже пів сотні доріг комунальної власності.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*

Народний обранець Валерій Стернійчук, присутній на зустрічі, зауважив також, що програма Володимира Зеленського «Велике будівництво» спрямована також і на розбудову інших соціально важливих об’єктів. Робота, насамперед, покликана забезпечити комфорт для життя людей навіть у найвіддаленіших громадах.

«Офіційною ідеологією партії «Слуга Народу», яку я представляю на Волині, є український центризм. Ідея передбачає об'єднання людей, мешканців різних регіонів і громад, представників влади і місцевого самоврядування задля досягнення спільної для усіх мети. Такою метою для більшості волинян вважаю комфортні для життя громади, для мешканців яких доступні сучасні блага цивілізації. Якщо спитати в українця, яка найбільша біда? - скажуть, що дороги. Програма «Велике будівництво» покликана зруйнувати цей міф, - проінформував Валерій Стернійчук.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*
Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*
Голова Укравтодору Олександр Кубраков пообіцяв Волині дорожній «ремонтний рекорд»*

Фото Павла Березюка.

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Теги: Олександр Кубраков, Велике будівництво, Валерій Стернійчук
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