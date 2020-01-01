Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів і комарів: містян просять утриматись від прогулянок
Сьогодні, 17:13
Вночі з 25 на 26 червня та у ніч з 26 на 27 червня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки проводитимуть дезінфекційні заходи.
Територію оброблятимуть задля боротьби з кліщами та комарями, - йдеться на сайті мерії.
Роботи розпочинатимуться о 22 годині й триватимуть до ранку.
Лучан закликають утриматися від відвідування території центрального парку у ці дві ночі.
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Територію оброблятимуть задля боротьби з кліщами та комарями, - йдеться на сайті мерії.
Роботи розпочинатимуться о 22 годині й триватимуть до ранку.
Лучан закликають утриматися від відвідування території центрального парку у ці дві ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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