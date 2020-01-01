Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів і комарів: містян просять утриматись від прогулянок





Територію оброблятимуть задля боротьби з кліщами та комарями, - йдеться на сайті мерії.



Роботи розпочинатимуться о 22 годині й триватимуть до ранку.



Лучан закликають утриматися від відвідування території центрального парку у ці дві ночі.

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