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За оборудки з контрафактними цигарками на Волині судитимуть білоруса

За оборудки з контрафактними цигарками на Волині судитимуть білоруса
Білоруса в Україні судитимуть за контрабанду.

Так, у грудні 2019 року вантажівку під керуванням чоловіка правоохоронці затримали у Турійському районі, - інформує
прокуратура Волинської області.

Під час огляду фури виявили спеціально облаштований сховок у причепі автомобіля, в якому знаходилося 130 000 пачок цигарок білоруського виробництва без українських марок акцизного податку встановленого зразка.

Іноземця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

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Теги: білорус, цигарки, суд
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