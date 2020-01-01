За оборудки з контрафактними цигарками на Волині судитимуть білоруса
Сьогодні, 17:25
Білоруса в Україні судитимуть за контрабанду.
Так, у грудні 2019 року вантажівку під керуванням чоловіка правоохоронці затримали у Турійському районі, - інформує
прокуратура Волинської області.
Під час огляду фури виявили спеціально облаштований сховок у причепі автомобіля, в якому знаходилося 130 000 пачок цигарок білоруського виробництва без українських марок акцизного податку встановленого зразка.
Іноземця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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Так, у грудні 2019 року вантажівку під керуванням чоловіка правоохоронці затримали у Турійському районі, - інформує
прокуратура Волинської області.
Під час огляду фури виявили спеціально облаштований сховок у причепі автомобіля, в якому знаходилося 130 000 пачок цигарок білоруського виробництва без українських марок акцизного податку встановленого зразка.
Іноземця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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