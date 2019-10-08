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У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО

У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
На вулиці Героїв УПА водій автомобіля Mitsubashi Grandis здійснив наїзд на велосипедиста.

Аварія трапилася, сьогодні, 25 червня, повідомляє на сторінці у facebook патрульна поліція у Волинській області.

За попередньою інформацією, велосипедист різко змінив напрямок руху, 27-річному водієві уникнути наїзду не вдалося.

Власника двоколісного транспорту госпіталізували медики.

На місці події патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху та викликали слідчих Луцького відділу поліції.

У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, велосипедист
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