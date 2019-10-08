У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО





Аварія трапилася, сьогодні, 25 червня,



За попередньою інформацією, велосипедист різко змінив напрямок руху, 27-річному водієві уникнути наїзду не вдалося.



Власника двоколісного транспорту госпіталізували медики.



На місці події патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху та викликали слідчих Луцького відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Героїв УПА водій автомобіля Mitsubashi Grandis здійснив наїзд на велосипедиста.Аварія трапилася, сьогодні, 25 червня, повідомляє на сторінці у facebook патрульна поліція у Волинській області.За попередньою інформацією, велосипедист різко змінив напрямок руху, 27-річному водієві уникнути наїзду не вдалося.Власника двоколісного транспорту госпіталізували медики.На місці події патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху та викликали слідчих Луцького відділу поліції.

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