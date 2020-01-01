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ТОП-4 судді-мільйонери з Волині, які найбільше заробили у минулому році. ВІДЕО

ТОП-4 судді-мільйонери з Волині, які найбільше заробили у минулому році. ВІДЕО
Судді та секретарі судових засідань – одні із найзаможніших держслужбовців. Як за рівнем заробітної плати, так і за бізнесами своїх чоловіків чи дружин.

Журналісти 12 каналу у проекті “Спецтема” зібрали дані про волинських вершителів правосуддя, які найбільше заробили у 2019 році.

4 місце – 2 мільйони 627 тисяч гривень

Саме стільки грошей за минулий рік заробила сімейство Тураків. У їхній сім’ї суддею працює дружина Ольга. Вона вершить правосуддя у Турійському міському суді. На своїй посаді жінка заробила 452 тисячі гривень. Решта грошей у сім’ї від дивідендів із сільськогосподарського бізнесу чоловіка. Видно, що справа ця прибуткова, адже сім’я володіє 3 квартирами та 5 земельними ділянками, деякі з них в самому обласному центрі, а деякі – в найближчих селах. У сім’ї також є чималі заощадження – 30 тисяч доларів.

3 місце – 3 мільйони 120 тисяч гривень

Стільки заробила сім’я колишнього очільника апеляційної інстанції Волині, а нині суддя Конституційного суду України – Петро Філюк. Майже усі ці гроші – це офіційна заробітна плата. В місяць виходить – 256 тисяч гривень. Згідно з декларацією у нього шість земельних ділянок під Луцьком, три він отримав безплатно від сільської ради. На цій землі у судді ставок, сад та будинок. Усе в селі Тарасове. Сам будинок зареєстрований на батька.

2 місце – 3 мільйони 300 тисяч гривень

Цю позицію по заробітках ділять суддя Микола Русинчук та його дочка – секретарка судових засідань Марина. Вони спільно заробили 3 мільйони 300 тисяч гривень. Марина працює у Господарському суді, а її батько ще минулого року був суддею апеляційнї інстанції області, а тепер вершить правосуддя у Верховному суді країни. Офіційно чоловік заробив майже 3 мільйони гривень – це 242 тисячі гривень зарплати щомісяця.

Та цікавим є те, що Рада доброчесності визнала саме цього суддю недоброчесним. Хоча їхній висновок з відкритого доступу зник. Згідно з документом, Микола Русинчук не задекларував усі ділянки, які були у його власності, забув про бізнес дружини. А одну з його автівок подарувала йому 78-річна мати.

1 місце – 4 мільйони 300 тисяч гривень

На другому місці – суддя Господарського суду Волині – Віталій Войціховський. Він разом із дружиною заробив 4 мільйони 300 тисяч гривень за рік. Головна годувальниця в сім’ї – дружина, адже та має свій бізнес у сферах права та реклами. Напевно, саме за гроші з її кишені був побудований чималий будинок у селі Гаразджа поблизу Луцька. Також жінка має квартири у Луцьку та земельні ділянки.


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Теги: судді, мільйонери, Волинь, ТОП
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