Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю, 26 червня, прогнозують мiнливу хмарнiсть.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями слабкий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 24-29°.
У Луцьку завтра, 26 червня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями слабкий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 24-29°.
У Луцьку завтра, 26 червня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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