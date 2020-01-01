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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 червня
У Волинській області у п'ятницю, 26 червня, прогнозують мiнливу хмарнiсть.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями слабкий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 24-29°.

У Луцьку завтра, 26 червня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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