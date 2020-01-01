Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 червня





Про це



Без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями слабкий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 24-29°.



У Луцьку завтра, 26 червня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю, 26 червня, прогнозують мiнливу хмарнiсть.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями слабкий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 24-29°.У Луцьку завтра, 26 червня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

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